В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Мурманск, , 14:58 — REGNUM По факту хищения металлических конструкций балочного сварного пролета моста через реку Умба в Мурманской области, имеющего статус объекта незавершенного строительства, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная в крупном размере). Об этом сообщается во вторник, 4 июня, на сайте прокуратуры Мурманской области.

По версии следствия, металлические конструкции моста длиной 23 метра и весом 56 тонн были похищены еще в мае 2019 года. Материальный ущерб одной из организаций, которой принадлежал пролет моста, превысил 600 тыс. рублей.

«Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры г. Кировска», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Как передавало ИА REGNUM, в мае 2019 г. в Казахстане местный житель похитил 12-тонный мост, принадлежащий компании «Казахстанские железные дороги».

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