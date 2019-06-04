МВД не подтвердило данные о минировании телецентра «Останкино»

Москва, , 14:59 — REGNUM В ГУ МВД по Москве не поступала информация о возможном минировании одного из аппаратно-студийных комплексов телецентра «Останкино», сообщили 4 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе столичного ведомства.

Ранее появилась информация о том, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Академика Королева, дом 12, якобы заложено взрывное устройство. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.

Издание указало, что к телецентру направляются экстренные службы и кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня здание ГУМ на Красной площади в Москве было эвакуировано из-за сообщения о заложенной бомбе.

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