Следователи возбудили дело после убийства директора подмосковного ТЦ

Солнечногорск, Московская область, , 14:44 — REGNUM В Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства директора одного из торговых центров поселка Поворова Солнечногорского района, сообщили в пресс-службе регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, 4 июня неизвестный не менее трех раз выстрелил в директора местного ТЦ, от полученных ран пострадавший скончался на месте. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи задержали главу Раменского района Подмосковья Андрея Куликова по подозрению в убийстве женщины.

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