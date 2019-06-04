Генпрокуратуру попросят изучить фейковые сообщения о взрывах в Дзержинске

Москва, , 14:32 — REGNUM Глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич планирует обратится в Генеральную прокуратуру в связи с распространением в соцсетях информации, не соответствующей действительности, связанной с происшествием на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Нижегородские власти постоянно снабжали журналистов официальной информацией, что во многом позволило избежать паники среди местного населения, угроза которой была вполне реальной. И ее пытались создать — сознательно и вполне себе рукотворно», — считает Малькевич.

Он отметил, что собрал самые яркие сообщения, в которых говорится и о «теракте», и о том, что «город завален минами», и о «новых взрывах», и о «начале эвакуации», и о «200 погибших», и о «выбросе яда в воздух».

«Сейчас к этому пакету прикладываю официальные обращения/письма (как от главы комиссии по СМИ ОПРФ) ‑ и отправляю в Генеральную прокуратуру и администрацию социальной сети «ВКонтакте», — пишет представитель ОП РФ.

По его словам, такие сообщения способны порождать массу слухов и домыслов. Малькевич убежден, что такой вид информации представляет общественную опасность.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Почти сразу после происшествия в сети стали появляться сообщения от пользователей, которые якобы предупреждали об ужасных последствиях взрывов, от якобы родственников-силовиков или родственников-специалистов, причастных к ликвидации последствий взрыва.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после происшествия практически потребовал применить закон о «фейк-ньюс».

"Я считаю, что это тот случай, когда абсолютно уместно рассмотреть возможность применения закона о фейках. На фоне ЧП на заводе также начались звонки о минировании объектов — около 20 звонков по 20 объектам на территории Дзержинска и Нижнего Новгорода. Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — сказал губернатор.

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