Житель Танзании приговорен к 30 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Линди, Танзания, , 14:32 — REGNUM Житель деревни Мадженго округа Линди Рамадани Хаджи Джума был приговорен к 30 годам тюремного заключения. У него было изъято 7,8 килограмма марихуаны, передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Джума признал свою вину и попросил о помиловании, отмечая, что торговля наркотиками была его единственным источником дохода.

«Ваша честь, я прошу суд о помиловании, я не совершу эту ошибку вновь, я не буду участвовать в торговле наркотиками», — заявил Рамадани перед судом.

Однако суд округа Линди не принял во внимание прошение подсудимого и 1 июня приговорил его к 30 годам тюремного заключения.