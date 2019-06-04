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Житель Танзании приговорен к 30 годам тюрьмы за торговлю наркотиками

Происшествия

У него было изъято более семи килограммов марихуаны

Линди, Танзания, 4 июня 2019, 14:32 — REGNUM  Житель деревни Мадженго округа Линди Рамадани Хаджи Джума был приговорен к 30 годам тюремного заключения. У него было изъято 7,8 килограмма марихуаны, передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Джума признал свою вину и попросил о помиловании, отмечая, что торговля наркотиками была его единственным источником дохода.

«Ваша честь, я прошу суд о помиловании, я не совершу эту ошибку вновь, я не буду участвовать в торговле наркотиками», — заявил Рамадани перед судом.

Однако суд округа Линди не принял во внимание прошение подсудимого и 1 июня приговорил его к 30 годам тюремного заключения.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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