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Пожар на юго-западе Москвы унес жизни четырех человек

Происшествия

Погибли 87-летняя и 28-летняя женщины и две трехлетние девочки

Москва, 4 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре на улице Профсоюзной в Москве. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает 4 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в утренние часы. Пожарные нашли в помещении тела четырех человек. Следователи выясняют подробности происшествия.

Погибшие — 87-летняя и 28-летняя женщины и две трехлетние девочки, уточняет «Пятый канал». По предварительным данным, все они отравились продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая при пожаре в жилом доме по Сумскому проезду в Москве погибли два человека.

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Пожары в жилых домах
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