В калужском озере Ломпадь утонул местный рыбак

Людиново, Калужская область, , 14:08 — REGNUM В Калужской области в озере Ломпадь около рыболовных приманок в районе улицы Цветочной города Людиново было обнаружено тело мужчины, сообщил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Аверкиев.

Личность погибшего установлена. Им оказался местный житель, который ещё 1 июня ушел из дома на ночную рыбалку и не вернулся.

«Поиски мужчины были инициированы родственниками, которые совместно с сотрудниками МЧС осуществляли поисковые мероприятия. Следователем назначено судебно-медицинское исследование, причина смерти мужчины устанавливается», — сказал Сергей Аверкиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в реке Протва под Обнинском утонул 15-летний подросток. На водоёмах Калужской области за летний период 2018 года погибли 11 человек. Среди них были дети.

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