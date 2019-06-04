Следствие изучит записи видеокамер со взрывами в Дзержинске

Дзержинск, Нижегородская область, , 14:04 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела по факту взрывов на оборонном заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске следствие планирует изучить видеозаписи со звуком, которые запечатлели аварийную ситуацию в непрерывном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

«Следователи СК обращаются к администрациям предприятий и жителям Дзержинска с просьбой предоставить копии видео‑ и звукозаписей с работавших в непрерывном режиме в момент взрывов видеокамер, находящихся в непосредственной близости от предприятия», — говорится в сообщении.

Это необходимо для установления точной хронологии событий, подчеркнули в управлении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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