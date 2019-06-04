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Появилось видео допроса подозреваемого по делу об убийстве бойца спецназа

Происшествия

По подозрению в убийстве были задержаны два человека

Москва, 4 июня 2019, 13:53 — REGNUM  Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видео с подозреваемым в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

На видеозаписи показана часть допроса мужчины 1977 года рождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в подмосковном Красногорске бывший боец ГРУ Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Мужчина получил смертельный ножевой удар в область груди.

По подозрению в убийстве были задержаны два человека, в настоящее время следователи устанавливают роль каждого из них. Кроме того, были установлены и другие участники инцидента, их процессуальный статус пока определяется.

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Бытовые убийства
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