Появилось видео допроса подозреваемого по делу об убийстве бойца спецназа

Москва, , 13:53 — REGNUM Следственный комитет России на своем YouTube-канале опубликовал видео с подозреваемым в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

На видеозаписи показана часть допроса мужчины 1977 года рождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в подмосковном Красногорске бывший боец ГРУ Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Мужчина получил смертельный ножевой удар в область груди.

По подозрению в убийстве были задержаны два человека, в настоящее время следователи устанавливают роль каждого из них. Кроме того, были установлены и другие участники инцидента, их процессуальный статус пока определяется.

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