Вторник, 4 Июня 2019 года
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В Твери маршрутка врезалась в столб – семь человек пострадали

Происшествия

По другим данным, пострадавших восемь

Тверь, 4 июня 2019, 13:50 — REGNUM  Несколько человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутного такси в Твери 4 июня. Следственное управление СК начало доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство ссылается на местные СМИ, по информации которых в результате аварии пострадали восемь человек.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в сети интернет, Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

По данным Tverigrad, авария произошла около 11:30 у подъёма на Южный мост — на улице Коминтерна. Маршрутка № 222 врезалась в столб, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октября 2018 года в результате ДТП с маршрутным автобусом в тверской области погибли 13 человек.

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