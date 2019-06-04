В Твери маршрутка врезалась в столб – семь человек пострадали

Тверь, , 13:50 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате автоаварии с участием маршрутного такси в Твери 4 июня. Следственное управление СК начало доследственную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство ссылается на местные СМИ, по информации которых в результате аварии пострадали восемь человек.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных в сети интернет, Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

По данным Tverigrad, авария произошла около 11:30 у подъёма на Южный мост — на улице Коминтерна. Маршрутка № 222 врезалась в столб, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октября 2018 года в результате ДТП с маршрутным автобусом в тверской области погибли 13 человек.