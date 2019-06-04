Вторник, 4 Июня 2019 года
13:49:15 МСК

В Киевской области вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике

Происшествия

К месту события съезжаются пожарные

Киев, 4 июня 2019, 13:49 — REGNUM  На территории птицефабрики, расположенной в селе Борисы Киевской области начался крупный пожар, сообщил 4 июня ресурс «Информатор».

По данным журналистов, площадь возгорания составляет около 15 тыс. квадратных метров. К месту происшествия съезжаются пожарные из окрестных населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске загорелось здание завода по производству туалетной бумаги. Огонь охватил 500 кв. метров, но его удалось потушить.

Читайте также: В Днепропетровске на заводе произошел пожар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить