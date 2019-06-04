В Киевской области вспыхнул масштабный пожар на птицефабрике

Киев, , 13:49 — REGNUM На территории птицефабрики, расположенной в селе Борисы Киевской области начался крупный пожар, сообщил 4 июня ресурс «Информатор».

По данным журналистов, площадь возгорания составляет около 15 тыс. квадратных метров. К месту происшествия съезжаются пожарные из окрестных населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске загорелось здание завода по производству туалетной бумаги. Огонь охватил 500 кв. метров, но его удалось потушить.

Читайте также: В Днепропетровске на заводе произошел пожар