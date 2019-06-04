В детском лагере в Башкирии ребенка убило упавшим флагштоком

Уфа, , 13:43 — REGNUM В детском лагере «Чайка» Бирского района на 15-летнего подростка упала металлическая труба флагштока, установленная на территории лагеря. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Башкирии.

Надзорное ведомство установило, что учащихся Бирской школы сотрудники лагеря привлекли для выполнения общественных работ по благоустройству перед официальным открытием сезона. При этом инструктаж по технике безопасности проведен не был, а также не были оформлены трудовые отношения.

«В ходе комплекса надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, привлекших детей к общественным работам, а также контролирующих органов, ответственных за безопасность детского лагеря», — отметили в прокуратуре.

Также территориальные надзорные органы проверят законность привлечения подростков к такой деятельности во всех районах республики.

В то же время в следственном управлении СКР по Башкирии сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и других работников, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении на территории детского лагеря.

Между тем в министерстве образования Башкирии ИА REGNUM сообщили, что открытие лагеря было запланировано на 9 июня.

По факту инцидента в ведомстве создана комиссия в состав которой вошли Уполномоченный по правам детей в республике Милана Скоробогатова, депутат Госсобрания Римма Утяшева, заместитель министра образования РБ Гуллярия Ялчикаева и члены Общественного совета министерства. 5 июня запланирован выезд комиссии в лагерь для изучения фактов пребывания детей во время выполнения подготовительных к открытию учреждения работ.