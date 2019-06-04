Вторник, 4 Июня 2019 года
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Летевший из Москвы в Берлин самолёт вернулся в аэропорт «Внуково»

Происшествия

Посадка не была экстренной, пострадавших нет

Москва, 4 июня 2019, 13:46 — REGNUM  Рейс UT705 Москва — Берлин, вылетевший в 11:16, вернулся и совершил посадку в аэропорту «Внуково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.

Речь идёт о самолете Boeing-737 компании UTair. Лайнер вернулся в аэропорт вылета в 13:15.

«Самолёт на данный момент проверяют. Пострадавших среди пассажиров нет. Посадка прошла успешно, аэропорт работает в штатном режиме, и посадка сама была штатная», — отметил представитель «Внуково».

Также в пресс-службе сообщили, что на данный момент для пассажиров готовят другой борт, на котором они долетят до Берлина.

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