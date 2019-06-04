Летевший из Москвы в Берлин самолёт вернулся в аэропорт «Внуково»

Москва, , 13:46 — REGNUM Рейс UT705 Москва — Берлин, вылетевший в 11:16, вернулся и совершил посадку в аэропорту «Внуково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июня сообщили в пресс-службе аэропорта.

Речь идёт о самолете Boeing-737 компании UTair. Лайнер вернулся в аэропорт вылета в 13:15.

«Самолёт на данный момент проверяют. Пострадавших среди пассажиров нет. Посадка прошла успешно, аэропорт работает в штатном режиме, и посадка сама была штатная», — отметил представитель «Внуково».

Также в пресс-службе сообщили, что на данный момент для пассажиров готовят другой борт, на котором они долетят до Берлина.