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Житель Танзании осужден за нанесение тяжкого вреда ребенку

Происшествия

Пострадавшему ребенку было два года

Бариади, Танзания, 4 июня 2019, 13:36 — REGNUM  Житель области Симию 30-летний Пили Джума был приговорен к пяти годам тюремного заключения за избиение двухлетнего ребенка, передает газета Nipashe.

По информации следствия, инцидент произошел 30 мая 2019 года. Джума нанес многочисленные сильные удары ребенку, а затем сбросил его тело в картофельное поле, расположенное рядом сего домом. Джума являлся отцом ребенка.

Ребенка спасла соседка Эста Мволонго, которая проходила около поля и услышала плач. Вместе с ребенком она направилась к представителю районной администрации Джустину Сандей, поле чего они написали заявление в полицию. Джума был задержан и доставлен в суд города Бариади.

После предъявления обвинений в нанесении тяжкого вреда ребенку, задержанный Джума признал свою вину.

На период отбывания наказания отцом ребенка его будет воспитывать нашедшая Эста Мволонго. Он будет находиться под опекой женщины до тех пор, пока не найдут его родную мать, уехавшую в неизвестном направлении после расставания с мужем.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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