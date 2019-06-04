Вторник, 4 Июня 2019 года
13:24:18 МСК

Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге

Происшествия

Сведения о пострадавших не поступали

Санкт-Петербург, 4 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Петербургские пожарные днем 4 июня прибыли по тревоге к восьмиэтажному зданию бизнес-центра на Херсонской улице, 60, в Центральном районе Северной столицы.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы города в 11:50 мск. На место ЧП прибыли 25 сотрудников МЧС на пяти единицах техники.

«В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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