Пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Петербургские пожарные днем 4 июня прибыли по тревоге к восьмиэтажному зданию бизнес-центра на Херсонской улице, 60, в Центральном районе Северной столицы.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы города в 11:50 мск. На место ЧП прибыли 25 сотрудников МЧС на пяти единицах техники.

«В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.

Сведения о пострадавших не поступали.