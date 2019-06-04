Вторник, 4 Июня 2019 года
13:16:34 МСК

В Уганде пожилую женщину подозревают в убийстве семи человек — СМИ

Происшествия

В числе погибших — дочь и внук женщины

Мбарара, Уганда, 4 июня 2019, 13:07 — REGNUM  Пожилая жительница округа Мбарара разыскивается полицией Уганды. 65-летнюю женщину подозревают в убийстве семи человек в воскресенье, 2 июня, передает Daily Monitor Uganda.

По информации следствия, среди погибших 25-летняя дочь женщины и ее восьмилетний внук. Остальные погибшие — двое детей двух и десяти лет, а также трое детей пяти лет. 70-летний муж женщины доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что 10 лет назад женщину лечили от психического заболевания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить