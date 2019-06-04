В Уганде пожилую женщину подозревают в убийстве семи человек — СМИ

Мбарара, Уганда, , 13:07 — REGNUM Пожилая жительница округа Мбарара разыскивается полицией Уганды. 65-летнюю женщину подозревают в убийстве семи человек в воскресенье, 2 июня, передает Daily Monitor Uganda.

По информации следствия, среди погибших 25-летняя дочь женщины и ее восьмилетний внук. Остальные погибшие — двое детей двух и десяти лет, а также трое детей пяти лет. 70-летний муж женщины доставлен в больницу с тяжёлыми ранениями в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что 10 лет назад женщину лечили от психического заболевания.