Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Москва, , 13:00 — REGNUM В Сети опубликовано видео задержания двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Запись размещена 4 июня на YouTube.

На кадрах сотрудники спецподразделения полиции поочерёдно задерживают двоих мужчин в квартирах домов. Бойцы действуют жёстко, без церемоний укладывают задержанных лицом в пол.

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"На пол лёг! Руки за голову! Голову опусти! Вниз смотри!» — командуют на видео сотрудники полиции.

Оба задержанных находились дома, сами открыли дверь в квартиру и не успели одеться.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о задержании двоих подозреваемых в убийстве бывшего военнослужащего.

Бывший ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин убит 1 июня в подмосковном Красногорске. Он заступился за мужчину, которого избивало несколько человек. Белянкин получил удар ножом в область груди, в результате которого скончался на месте.

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