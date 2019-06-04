Ростовские врачи борются за жизнь двух близнецов, выпавших из окна

Сальск, Ростовская область, , 12:54 — REGNUM В Сальске Ростовской области близнецы 2017 года рождения выпали из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 4 июня, дети остались живы, но получили тяжёлые травмы.

В ведомстве сообщили, что несчастный случай произошёл 3 июня около 19:00, когда малыши остались без присмотра родителей. Дети залезли на подоконник, облокотились на москитную сетку и сорвались вниз.

Пока следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП, за жизнь близнецов борются врачи центральной районной больницы Сальского района. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

«Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном управлении СКР.

Следователи также выяснят, в каких условиях живут дети.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошёл в конце мая в Сургуте (ХМАО). При таких же обстоятельствах из окна с пятого этажа многоквартирного дома выпала четырёхлетняя девочка. Ребёнок чудом остался жив.

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