В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий

Междуреченск, Кемеровская область, , 12:50 — REGNUM На шахте «Распадская» в кемеровском Междуреченске погиб рабочий, следователи назначили доследственную проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «4 июня 2019 года около 12 часов 10 минут (время местное) поступило сообщение о том, что на шахте ПАО «Распадская» Междуреченска обнаружено тело 35-летнего горнорабочего, — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области. — Предварительно установлено, что в 3−4 секции лавы одного из участков шахты при проведении ремонтных работ произошло частичное отслоение куска породы, в результате чего погиб 35-летний рабочий. Коллеги пострадавшего сообщили о произошедшем администрации шахты, вызвали горноспасателей». Отмечается, что в настоящее время проходит процедура опознания, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, что год назад на шахте «Распадская» в Междуреченске произошло возгорание, в этом время под землей находились 195 горняков, все они были оперативно выведены на поверхность.

Ещё ранее, в декабре 2017 года, на этой же шахте также произошло возгорание, в момент происшествия под землей находились около 500 горняков.

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