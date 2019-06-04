Вторник, 4 Июня 2019 года
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В Киевской области произошло крупное ДТП: 26 пострадавших

Происшествия

Три человека находятся в реанимации

Боярка, Украина, 4 июня 2019, 12:59 — REGNUM  В городе Боярка Киевской области столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль, заявила главный специалист Отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Грохольская, сообщило 4 июня информационное агентство «УНН».

"По предварительным данным, маршрутный автомобиль Mercedes, двигаясь по второстепенной дороге, зацепил легковушку Skoda. После столкновения этот автотранспорт занесло на главную дорогу, где произошло столкновение с маршрутным автобусом «Богдан», — рассказала она.

Различные травмы получили 26 человек, трое пострадавших в очень тяжёлом состоянии доставлены в больницу и помещены в реанимационное отделение.

«Предварительно установлена виновность водителя маршрутного автобуса Mercedes. В настоящее время решается вопрос о его задержании», — отметила представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове грузовик столкнулся с нелегальным маршрутным такси. Пострадали 13 пассажиров маршрутки и два человека, ехавших в грузовике.

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Дорожно-транспортные происшествия
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