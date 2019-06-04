Подозреваемый в убийстве помощника ростовского депутата арестован — СКР

Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Ростовские следователи задержали подозреваемого в убийстве помощника донского депутата. 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям УК РФ. В настоящее время он находится под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 июня

Ранее ИА REGNUM сообщало, что преступление в квартире убитого произошло в ночь на 1 июня. Во время застолья между хозяином и гостем произошёл конфликт, который завершился трагедией. В момент преступления в квартире находилась 31-летняя горожанка, которая также, по предварительным данным, стала жертвой преступления.

Известно, что подозреваемый как минимум дважды выстрелил в голову оппонента из травматического пистолета «Гроза — 04С», затем нанес ему режущим предметом множественные раны. Экс-помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ скончался в результате полученных телесных повреждений.

По версии следствия, предполагаемый преступник совершил в отношении женщины иные действия сексуального характера.

Следователи восстанавливают картину произошедшего и выясняют обстоятельства совершенных преступлений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»).

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