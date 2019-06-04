Вторник, 4 Июня 2019 года
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В Киевской области в результате ДТП пострадали 26 человек

Происшествия

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины

Киев, 4 июня 2019, 12:27 — REGNUM  В Киевской области столкнулись три транспортных средства — маршрутный автобус «Мерседес», автомобиль «Шкода» и маршрутный автобус «Богдан». Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

ДТП произошло во вторник, 4 июня, в городе Боярка. По последним данным, в результате происшествия пострадали 26 человек.

«26 человек получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали, — говорится в сообщении. — Трое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Выясняются подробности данного происшествия.

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