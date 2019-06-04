В больницах Приморья несколько лет не хватает вакцины от бешенства

Владивосток, , 12:27 — REGNUM В приморском городе Артёме женщине, обратившейся за помощью в медучреждение после укуса собаки, было отказано в вакцинации от бешенства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ресурса VladNews, это произошло в Артёме: после укуса собаки женщина обратилась в медучреждение, где ей сделали прививку от столбняка, но отказали в вакцинации против бешенства, так как соответствующей вакцины в медучреждении не оказалось. Женщине повезло: в другой больнице она нашла вакцину.

Как пишет VladNews, в департаменте здравоохранения Приморского края отметили, что в регионе в настоящее время имеется незначительный запас препарата. В среднем в год за антирабической вакциной обращаются около 3−4 тысяч человек. Как правило, это пострадавшие от укусов собак, крыс, мышей, обезьян и других животных. Из бюджета края в этом году выделено достаточно средств на пополнение запасов вакцины. С начала года специалистами несколько раз объявлялись тендеры на поставку вакцины, но все тендеры были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия предложений от поставщиков. Считается, что это связано с тем, что в настоящее время заводы, производящие вакцину от бешенства, в России не работают ввиду отсутствия необходимых для неё компонентов.

«Нами подана заявка, и мы ждём, когда возобновится производство вакцины. Предварительная информация — заводы начнут работать с августа этого года», — сообщила руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Приморья исчезла вакцина против бешенства. Так, молодой девушке, которую укусила бездомная собака, отказали в плановой вакцинации против бешенства.

«Дочь, инвалид детства, пришла из больницы и сказала, что медсестра отказалась делать прививку, сказав, что вакцины нет. При встрече с врачом, на мой вопрос, что делать, если вдруг собака, укусившая дочь, бешеная, был дал шокирующий ответ: «Идите в церковь, свечку поставьте, чтоб собака оказалась здоровой», — рассказала мать девушки.