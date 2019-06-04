Вторник, 4 Июня 2019 года
12:29:03 МСК

При взрыве в Афганистане погибли два человека — СМИ

Происшествия

Десять получили ранения

Кабул, 4 июня 2019, 12:28 — REGNUM  Два человека погибли, десять получили ранения в результате взрыва бомбы на дистанционном управлении в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом 4 июня сообщает телеканал 1TVNews.

По данным телеканала, теракт был направлен против главы местной полиции, однако он не пострадал. Сообщается о ранении трёх человека из его охраны.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2019 года на западе Кабула в результате трёх взрывов погиб один человек и 17 получили ранения.

Читайте также: При взрывах в Кабуле погибли два человека

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить