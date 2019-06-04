При взрыве в Афганистане погибли два человека — СМИ

Кабул, , 12:28 — REGNUM Два человека погибли, десять получили ранения в результате взрыва бомбы на дистанционном управлении в провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом 4 июня сообщает телеканал 1TVNews.

По данным телеканала, теракт был направлен против главы местной полиции, однако он не пострадал. Сообщается о ранении трёх человека из его охраны.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2019 года на западе Кабула в результате трёх взрывов погиб один человек и 17 получили ранения.

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