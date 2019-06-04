Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в драке

Москва, , 11:52 — REGNUM Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске. Об этом сообщила 4 июня официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Одному из задержанных 42 года, второму — 37 лет. Роль каждого из них устанавливается следствием, уточнила она. Установлены и другие участники инцидента, их процессуальный статус пока определяется.

Читайте также: «Обнаглели от безнаказанности»: эксперт об убийцах спецназовца ГРУ

В жилищах задержанных провели обыск, более 50 свидетелей уже рассказали следователям о происшествии. В одно производство объединены материалы уголовных дел об убийстве спецназовца и о причинении тяжких телесных повреждений мужчине, за которого в драке вступился погибший.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. Один из участников конфликта ударил 24-летнего спецназовца ножом, Белянкин скончался на месте. По словам родственников и друзей погибшего, он не мог пройти мимо тех, кто оказался в беде.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронят на Митинском кладбище