В Крыму предупреждают о чрезвычайной опасности пожаров

Симферополь, , 11:19 — REGNUM В ближайшую неделю на крымском полуострове сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главка МЧС России по РК.

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 5−8 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», в связи с которой запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём в лесу вблизи деревьев и рядом с сухой травой», — отметили в ведомстве.

Кроме того, напоминают в МЧС, в этот период нельзя, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал, а также оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

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