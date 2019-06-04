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В Крыму предупреждают о чрезвычайной опасности пожаров

Происшествия

В лесах запретили жечь костры и жарить шашлыки

В Крыму предупреждают о чрезвычайной опасности пожаров
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым. Вид на Коктебель

Симферополь, 4 июня 2019, 11:19 — REGNUM  В ближайшую неделю на крымском полуострове сохранится высокая чрезвычайная пожарная опасность. Об этом 4 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главка МЧС России по РК.

«По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 5−8 июня в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», в связи с которой запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём в лесу вблизи деревьев и рядом с сухой травой», — отметили в ведомстве.

Кроме того, напоминают в МЧС, в этот период нельзя, использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал, а также оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки и осколки стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, из 898 санаторно-курортных учреждений Крыма в 2019 году будут эксплуатироваться 610, при этом на данный момент 57 учреждений работают с нарушениями норм пожарной безопасности.

По теме: В Крыму более 50 санаториев работают с нарушениями пожарных норм

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Противопожарная безопасность
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