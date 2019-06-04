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Гражданин Белоруссии пытался ввезти на Украину детали вертолётов

Происшествия

Помимо самих деталей, он вёз инструкции к ним

Киев, 4 июня 2019, 11:31 — REGNUM  Украинские пограничники задержали мужчину, в автомобиле которого нашли детали от вертолётов, заявили 4 июня в пресс-службе государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), сообщается на сайте ведомства.

В салоне легкового автомобиля нашли детали от различных вертолётов, включая аварийный самописец. Также пограничники нашли 23 инструкции по эксплуатации изделий.

Управлявший автомобилем гражданин Белоруссии был задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украинско-польской границе задержали мужчину. В бензобаке его автомобиля нашли 12 кг необработанного янтаря.

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