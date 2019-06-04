Вторник, 4 Июня 2019 года
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Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Происшествия

Авария случилась на 753-м километре трассы М-5 «Урал»

Кузнецк, Пензенская область, 4 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Столкновение микроавтобуса «Хендай» с грузовиком «Газель Фермер», при котором пострадали люди, произошло в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщает 4 июня пресс-служба регионального главка МЧС России.

Один человек погиб, еще десять получили травмы, говорится в сообщении регионального управления МВД. Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал».

В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана. Погибший — водитель «Газели», уточняют местные СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Пензенской области два человека погибли, когда автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб. Еще три человека получили травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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