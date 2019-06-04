Спецназовца ГРУ Никиту Белянкина похоронят на Митинском кладбище

Москва, , 10:52 — REGNUM В Москве на Митинском кладбище пройдут похороны ветерана боевых действий Никиты Белянкина, сообщил его знакомый Иван Шуханов, передаёт 4 июня агентство «Москва».

Траурная церемония состоится 6 июня, точное время станет известно позднее.

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Бывший военнослужащий спецназа ГРУ был убит 1 июня в драке на улицах Красногорска. По данным следствия, он стал очевидцем конфликта и вступился за двух мужчин, которых избивали выходцы с Кавказа. Во время потасовки оказался окружён толпой и получил удар ножом в область груди, от которого скончался на месте.

3 июня был задержан первый подозреваемый в совершении преступления. Большинство других участников драки, по словам отца погибшего Алексея Белянкина, уехали в Армению.

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