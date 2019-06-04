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В Ярославской области четырехлетняя девочка погибла на детской горке

Происшествия

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности»

В Ярославской области четырехлетняя девочка погибла на детской горке
Иллюстрация: СУ СКР по ЯО
Детская горка в Переславле

Переславль-Залесский, Ярославская область, 4 июня 2019, 10:45 — REGNUM  В Ярославской области четырехлетняя девочка погибла во время игры на детской горке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. Происшествие случилось вечером 3 июня во дворе частного дома в городе Переславль-Залесский Ярославской области. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Девочка играла и каталась на горке. Как считают следователи, она запуталась в петле от каната, получив травмы, несовместимые с жизнью. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работали следователи и криминалисты СКР. Назначено проведение судебных экспертиз. Расследованием уголовного дела будет заниматься следственный отдел по городу Переславль-Залесский.

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