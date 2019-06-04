В Харькове около десяти человек пострадали в ДТП

Харьков, Украина, 4 июня 2019, 10:44 — REGNUM В Харькове столкнулись грузовик и маршрутное такси, написал 4 июня директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в социальной сети Facebook.
«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно — около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно — виноват водитель грузовика», — сообщил он.
По уточнённой информации, пострадали пятнадцать человек:
«Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь», — сообщили в нацполиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше сгорел автобус, следовавший по маршруту Киев — Прага.
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