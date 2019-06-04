В Забайкалье выявили хищение средств на подготовку к пожароопасному сезону

Чита, , 10:56 — REGNUM В отношении теперь уже бывшего исполняющего обязанности директора КГСАУ «Забайкальское лесохозяйственное объединение» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), а также по факту покушения на хищение. Как следует из официальной информации регионального ГУ МВД РФ, предварительно установлено, что чиновник практиковал так называемые «откаты».

По данным правоохранителей, приобретая запасные части для подготовки автотранспортной техники к пожароопасному периоду, руководитель перечислил одному из предпринимателей 700 000 рублей, а затем попросил того выдать за счет ранее перечисленных денежных средств другие запасные части на общую сумму 251 830 рублей. Полученное, как утверждает следствие, чиновник попросту присвоил.

Аналогичная схема была использована при попытке хищения запасных частей на общую сумму 100 000 рублей. Правда, до конце довести её не удалось, поскольку чиновник был освобожден от занимаемой должности. Известно также, что противоправные деяния были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю и региональной прокуратуры.

Напомним, масштабные степные пожары постигли Забайкалье в апреле 2019 года. Сильный ветер и непотушенные палы раздули огонь на многие сотни гектаров. В огне погибли более 20 тысяч голов домашнего скота и птицы, пострадавшими признаны более 700 жителей региона.

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