Житель Якутии прожил неделю в тайге в ожидании спасателей

Якутск, , 10:35 — REGNUM В Якутии спасатели нашли и доставили на вертолёте в город Удачный мужчину, который неделю провёл в тайге. У якутянина сломалась машина, и он был вынужден ждать помощи в заброшенном зимовье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной службе спасения.

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Автомобиль сломался во время переезда через ручей в Оленёкском районе во время путешествия из посёлка Оленёк в город Ленск. Проезжавшие мимо водители помогли вытащить машину на сухое место, мужчина остался её ремонтировать и после этого не выходил на связь. Через несколько дней брат пропавшего заявил о его исчезновении в службу спасения республики.

1 июня спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда вылетели на поиски и обнаружили мужчину недалеко от сломавшегося автомобиля. Якутянин рассказал, что в ожидании помощи ночевал в заброшенном зимовье.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая спасатели искали четырёх человек в труднодоступной местности в Верхнеколымском районе Якутии. Людей обнаружили и вывезли в посёлок зырянка на вертолёте. Продуктов у людей не было, а местность вокруг была испещрена медвежьими следами.