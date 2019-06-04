Жительницу Петербурга приговорили к колонии за обман новгородских туристов

Великий Новгород, , 10:26 — REGNUM Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор жительнице Санкт-Петербурга, которая в 2017 году в качестве управляющей агентствами путешествий присвоила около 650 тыс. рублей средств клиентов. Как сообщили ИА REGNUM в суде, женщина признана виновной в присвоении чужого имущества по ч. 3 ст. 160 УК РФ и приговорена к реальному сроку лишения свободы: 1,5 года исправительной колонии общего режима.

Речь идёт о туристических фирмах «La Plage» и ООО «Туристическая компания «Конкорд ВН», потерпевшими от действий осуждённой признаны девять человек — их персональный ущерб варьируется от 30 тыс. до более 150 тыс. рублей.

Вину в предъявленном ей обвинении подсудимая не признала.

«Независимо от избранной позиции, виновность осужденной в совершении инкриминируемого преступления в судебном заседании установлена показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными письменными материалами уголовного дела», — сообщили в Новгородском районном суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, в октябре 2018 года в Новгородской области к реальному лишению свободы — 3 годам 4 месяцам колонии — была приговорена бывший директор туристической фирмы ООО «Альфа», за присвоение более 3,6 млн рублей 46 клиентов.