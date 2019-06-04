«Много других органов» — Гостехнадзор открестился от ЧП с батутом в Бурятии

Улан-Удэ, , 10:30 — REGNUM В Гостехнадзоре по Бурятии отвергли свою ответственность в трагедии с надувным аттракционом в Улан-Удэ. Напомним, 30 мая порыв ветра перевернул батут, в результате чего пять детей в возрасте от 3 до 7 лет были госпитализированы.

Как выяснили в Следственном управлении СКР по Бурятии, конструкция не была закреплена за крепления надлежащим образом. Следователи возбудили уголовное дело против владельца аттракциона, а также начали проверку действий сотрудников Гостехнадзора, которые 6 мая 2019 года выдали заключение об исправности батута. Следствие считает, что нарушения были явными.

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Однако в Гостехнадзоре ответили телеканалу «Ариг Ус», что на момент приёмки на батуте было больше балансиров и имелось ограждение. В подтверждение своих слов намерены предоставить запись камеры слежения. Дальнейшие же проверки в полномочия ведомства не входят.

«Обвинять Гостехнадзор не в чем, потому что много других надзорных органов, которые могут подойти, посмотреть, проверить. Почему администрация ни разу не подошла, не посмотрела?», — заявил главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Бурятии Сергей Волков.

Журналисты признали, что документально нигде не прописано, кто должен следить за батутами.

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