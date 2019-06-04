Жительницу Танзании подозревают в нанесении увечий внуку

Гейта, Танзания, , 10:28 — REGNUM Жительница района Бухалахала города Гейта Магрет Дигугуло подозревается в нанесении увечий своему внуку, который без разрешения съел плод маниока, передает газета Nipashe.

На условиях анонимности внук Магрет Дигугуло дал интервью газете Nipashe.

«В тот день я не был в школе. После того, как я поиграл на улице, я пришел домой пообедать. Бабушки не было дома, поэтому я сорвал маленький маниок и съел его. Когда бабушка вернулась, она сказала, что я украл плод и наказала меня», — вспомнил мальчик.

По информации следствия, женщина подожгла правую руку мальчика, а затем порезала ее лезвием бритвы. Происходящее заметили соседи и сообщили в органы опеки. Соседи обнаружили на теле мальчика много других уже заживших ран. Они подозревают, что до этого мальчика наказывали тем же образом.

Представитель министерства общественного развития района Бухалахала Неема Эммануэль сообщил, что после получения информации о произошедшем он доставил подозреваемую в полицию, а ребенка отвез в больницу.

Эммануэль поблагодарил жителей района за проявленную бдительность.