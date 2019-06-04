В Индонезии прогремел взрыв

Джакарта, , 10:20 — REGNUM Взрыв бомбы прогремел недалеко от полицейского поста в индонезийской провинции Центральная Ява, возле Тугу-Тани на развилке шоссе, соединяющего трассу с Соло, Семарангом и Джокьякартой 3 июня, сообщает информационное агентство Gatra.

Известно, что взрыв произошел в 22:30 по местному времени. Полиция Индонезии немедленно прибыла на место происшествия и провела обыск в доме предполагаемого преступника, где были обнаружены вещественные доказательства, связанные с изготовлением бомбы.

По сообщениям полиции, человек, совершивший взрыв, получил серьезные ранения и был доставлен в больницу города Суракарта. Больше в инциденте никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники антитеррористического отдела в Малайзии задержали трех боевиков, включая одного гражданина Индонезии, подозреваемого в террористической деятельности.

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