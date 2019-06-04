В Калининградской области старатели незаконно добыли более 7,5 кг янтаря

Калининград, , 10:13 — REGNUM В Калининградской области сотрудники полиции совместно с ФСБ провели профилактический рейд по противодействию незаконной добыче янтаря, в ходе которого задержали троих старателей, сообщила 4 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, трое жителей поселка Янтарный вышли на резиновых лодках в акваторию Балтийского моря, где при помощи водолазного оборудования и водометов незаконно добыли более 7,5 кг янтаря-сырца на общую сумму более 2 млн рублей.

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Правоохранители изъяли у них две лодки с моторами, пожарные рукава, три комплекта водолазного оборудования. Общая стоимость инвентаря составляет более двух миллионов рублей.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы, сейчас им грозит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае сотрудники Западного линейного управления МВД РФ на транспорте пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии янтаря. Начальник почтового вагона пассажирского поезда Калининград — Москва спрятал 24 кг янтаря на сумму свыше 3 млн рублей.

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