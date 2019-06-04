ВСУ 23 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК

Соледар, ДНР, , 10:14 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 23 нарушения режима прекращения огня, в ходе которых ВСУ выпустили по территории ДНР 579 единиц боеприпасов, сообщили 4 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования выпустили 12 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ выпустили 39 мин калибра 120 мм, 31 мину калибра 82 мм и одну противотанковую управляемую ракету. Они также применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова, посёлок шахты имени Гагарина, Михайловка, Широкая Балка), Александровка, Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Донецкий аэропорт, Крутая Балка», — сказано в сообщении.

Под огнём ВСУ оказался автобус, перевозивший рабочих Донецкой фильтровальной станции. Также ВСУ обстреляли район населённого пункта Спартак, в котором шли восстановительные работы.

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В результате обстрелов мирные жители ДНР не пострадали, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 214 единиц боеприпасов.

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