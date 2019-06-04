В Петербурге полиция выясняет причину травм школьника в дневном лагере

Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Десятилетний мальчик получил серьезные травмы во время пребывания в дневном лагере, организованном в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга. Школьник находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 июня в полицию Красносельского района из детской больницы поступило сообщение о госпитализации из детского лагеря дневного пребывания подростка, 2009 года рождения.

У ребенка зафиксированы различные телесные повреждения.

«По данному факту полиция проводит проверку, направленную на установление обстоятельств получения травм», — отметили в Главке МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», у пострадавшего ребенка зафиксированы перелом двух грудных позвонков, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб колена, а на шее обнаружен след от веревки.

По словам мальчика, в лагере при школе № 547 на улице Адмирала Коновалова его избили и душили школьники из другого отряда.

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