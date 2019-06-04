Вторник, 4 Июня 2019 года
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Подпольное производство левой водки накрыли в Северной Осетии

Происшествия

В нелегальном цехе было изъято более 1500 бутылок готового фальсификата

Подпольное производство левой водки накрыли в Северной Осетии
Иллюстрация: Fsrar.ru
Изъятая готовая алкогольная продукция

Владикавказ, 4 июня 2019, 10:01 — REGNUM  Нелегальное производство фальсифицированной алкогольной продукции пресечено в РСО-Алания. Подпольный цех располагался по улице Привокзальной в городе Ардоне. В помещениях нелегального завода было обнаружено 5000 литров спиртосодержащей жидкости, а также более 1500 бутылок нелегальной водки с этикетками известных марок, сообщили ИА REGNUM 4 июня в пресс-службе Росалкогольрегулирования по СКФО.

Сотрудники ведомства совместно с представителями ГУ МВД России по СКФО изъяли технологическое оборудование, сырье и готовую продукцию. Все эти вещественные доказательства арестованы и переданы на досудебное хранение в АО «Росспиртпром».

К владельцам цеха, которые производили алкогольную продукцию без соответствующей лицензии и маркировки, будет применено наказание в соответствии с законодательством после проведения административного расследования.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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