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В Красноярске наказали ещё одного граффитиста, изрисовавшего центр города

Происшествия

Семь суток ареста

Красноярск, 4 июня 2019, 09:52 — REGNUM  В Красноярске привлечён к ответственности ещё один граффитист, изрисовавший здания в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в краевом ГУ МВД России.

Проверку проводили участковые уполномоченные городской полиции.

Напомним, неизвестные разрисовали аэрозольной краской декоративные бордюры и фасады зданий в Центральном районе Красноярска. Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей столицы края, увлекающихся граффити.

Суд приговорил граффитиста к семи суткам ареста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд Центрального района приговорил ещё одного злоумышленника к семи суткам ареста.

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