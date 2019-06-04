В Красноярске наказали ещё одного граффитиста, изрисовавшего центр города

Красноярск, 4 июня 2019, 09:52 — REGNUM В Красноярске привлечён к ответственности ещё один граффитист, изрисовавший здания в центре города. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июня в краевом ГУ МВД России.
Проверку проводили участковые уполномоченные городской полиции.
Напомним, неизвестные разрисовали аэрозольной краской декоративные бордюры и фасады зданий в Центральном районе Красноярска. Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей столицы края, увлекающихся граффити.
Суд приговорил граффитиста к семи суткам ареста.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд Центрального района приговорил ещё одного злоумышленника к семи суткам ареста.
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