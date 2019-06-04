Вторник, 4 Июня 2019 года
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

Происшествия

В это время там шло празднование исламского праздника Ураза-байрам

Донецк, 4 июня 2019, 09:33 — REGNUM  Украинская артиллерия нанесла удар по мечети им. Ахатя Брагина на проспекте Маршала Жукова в Донецке, сообщил 4 июня telegram-канал Inside Donetsk.

В этот момент в здании находились люди, праздновавшие Ураза-байрам — окончание поста в месяц Рамадан.

«Зафиксировано четыре попадания в купол мечети. В этот момент мечеть была полная, люди были вынуждены укрыться в подвале. В настоящий момент все эвакуированы», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли из миномётов стратегические предприятия региона — Донецкую фильтровальную станцию и Васильевскую насосную станцию. Под обстрелом также оказались рабочие фильтровальной станции. Им удалось без потерь покинуть зону обстрела.

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Война в Донбассе
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