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Ночное ДТП с пострадавшими на Невском проспекте устроил пьяный водитель

Происшествия

В аварии пострадали два человека

Ночное ДТП с пострадавшими на Невском проспекте устроил пьяный водитель
Иллюстрация: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
ДТП на Невском проспекте в ночь на 4 июня 2019 года

Санкт-Петербург, 4 июня 2019, 09:20 — REGNUM  Стали известны подробности ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга, в котором в ночь на 4 июня пострадали два человека. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей был пьян.

Напомним, на углу Невского проспекта и Михайловской улицы произошла авария с участием трёх автомобилей, пострадали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Range Rover. В результате удара автомобиль Daewoo Nexia отбросило в стоящий на светофоре автомобиль Volkswagen Jetta. Травмы средней степени тяжести получили двое пассажиров, находившихся в салоне Daewoo Nexia.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель «Дэу Нексия» находился в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в Главке МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, на Невском проспекте в последние месяцы произошло сразу несколько резонансных ДТП, в результате которых погибли и пострадали люди, в том числе дети, российские и иностранные туристы.

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