Вторник, 4 Июня 2019 года
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В Японии в результате аварии пострадали 17 человек

Происшествия

Из них 15 — дети

Токио, 4 июня 2019, 09:03 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в японской префектуре Тотиги с участием школьного автобуса, грузовика и ещё трёх транспортных средств пострадали 17 человек. Об этом 4 июня сообщает агентство Kyodo.

ДТП произошло в 08:00 по местному времени (02:00 мск) на Национальном шоссе № 4 в городе Тотиги (префектура Тотиги).

Пострадавших, среди которых были 15 школьников, с незначительными травмами доставили в больницу.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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