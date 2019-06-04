Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у японского острова Торисима

Токио, , 08:54 — REGNUM Сейсмособытие магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в районе японского острова Торисима, расположенного на юге архипелага Идзу. Об этом 4 июня сообщает Главное метеорологическое агентство Японии.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 13.40 по местному времени (07.40 мск). Очаг залегал на глубине 440 км под водой. Как уточнили в японском метеорологическом агентстве, угрозы цунами нет.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов архипелага Тонга