У безработного в Новой Москве неизвестные украли более 1 млн рублей

Москва, , 08:39 — REGNUM Четверо неизвестных похитили у безработного мужчины средства на сумму более более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина 1969-го года рождения обратился в отделение полиции с заявлением о том, что его ограбили в поселении Сосенское, поселка Коммунарка. Общая сумма ущерба составила 1 млн 158 тыс. рублей.

По факту случившегося ведётся доследственная проверка.

Читайте также: Посетитель кафе в центре Москвы лишился часов за 2 млн рублей