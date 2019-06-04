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У безработного в Новой Москве неизвестные украли более 1 млн рублей

Происшествия

По факту случившегося ведётся доследственная проверка

Москва, 4 июня 2019, 08:39 — REGNUM  Четверо неизвестных похитили у безработного мужчины средства на сумму более более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как говорится в сообщении ведомства, мужчина 1969-го года рождения обратился в отделение полиции с заявлением о том, что его ограбили в поселении Сосенское, поселка Коммунарка. Общая сумма ущерба составила 1 млн 158 тыс. рублей.

По факту случившегося ведётся доследственная проверка.

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