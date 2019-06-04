В Танзании зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:33 — REGNUM Три человека скончались в результате вспышки холеры в Дар-эс-Саламе на прошлой неделе, передает газета Mwananchi.

По состоянию на 2 июня, 55 человек были госпитализированы с диагнозом холера, сообщает министр здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, помощи детям и пожилым людям Умми Мвалиму во время своего визита в район Джангвани.

Она добавила, что риск распространения заболевания сохраняется в районах Кеко, Тандика, Буза, Кариакоо, Вингунгути, Мчикичини и Кивуле.

Мвалиму отметила, что во избежание распространения холеры жителям следует кипятить питьевую воду, мыть руки перед едой и закрывать еду от мух.