Вторник, 4 Июня 2019 года
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В Танзании зафиксирована вспышка холеры, есть погибшие

Происшествия

Число заболевших достигло 55

Дар-эс-Салам, Танзания, 4 июня 2019, 08:33 — REGNUM  Три человека скончались в результате вспышки холеры в Дар-эс-Саламе на прошлой неделе, передает газета Mwananchi.

По состоянию на 2 июня, 55 человек были госпитализированы с диагнозом холера, сообщает министр здравоохранения, общественного развития, гендерных вопросов, помощи детям и пожилым людям Умми Мвалиму во время своего визита в район Джангвани.

Она добавила, что риск распространения заболевания сохраняется в районах Кеко, Тандика, Буза, Кариакоо, Вингунгути, Мчикичини и Кивуле.

Мвалиму отметила, что во избежание распространения холеры жителям следует кипятить питьевую воду, мыть руки перед едой и закрывать еду от мух.

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Холера
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