Пограничники Японии спасли жительницу России у берегов Хоккайдо

Москва, , 08:32 — REGNUM Японская береговая охрана спасла гражданку России с терпящей бедствие яхты у острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на национальное Управление безопасности на море.

Путешественница сообщила, что она собиралась совершить одиночное путешествие из Владивостока в Израиль. Она начала свое путешествие 1 мая и собиралась пересечь Тихий, Индийский океаны, Красное и Средиземное моря. Однако в конце мая на её яхте вышла из строя система управления парусами.

Имя путешественницы не сообщается. На борту её яхты, по информации спасателей, был достаточный запас еды и воды. С жалобами на здоровье женщина не обращалась.

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