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Девушка лишилась части ноги в результате нападения акулы в США

Происшествия

Пострадавшей предстоит несколько операций

Девушка лишилась части ноги в результате нападения акулы в США
Bernard DUPONT
Акула

Роли, США, 4 июня 2019, 08:26 — REGNUM  17-летняя жительница США Пейдж Винтер получила серьезные травмы в результате нападения акулы. Девушке ампутировали левую ногу выше колена, передает немецкий канал n-tv 4 июня.

Инцидент произошел на пляже Форт-Мейкон в штате Северная Каролина. Отец пострадавшей смог обратить акулу в бегство. Девушка была доставлена в госпиталь с серьезными травмами конечностей. Ей предстоит еще несколько операций.

Несмотря на серьезный ущерб здоровью, Пейдж Винтер не потеряла чувства юмора. Она попросила свою мать написать в социальных сетях, что акулы — «нормальные ребята», и что нужно быть благодарным судьбе за то, что всё закончилась таким образом, а не хуже.

По данным Международного музея дикой природы в Тусоне (штат Аризона), вероятность стать жертвой акулы составляет один на четыре миллиона.

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Нападения животных
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